Vincent Vanhalewyn : “En voiture, les trajets vont être plus compliqués”

Le plan Good Move à Schaerbeek a été présenté ce midi, un plan communal de circulation qui vise à apaiser trois quartiers de la commune. Une des transformations majeure est la mise à sens unique de la rue Royale Sainte-Marie et de la chaussée d’Haecht . Plan présenté et défendu par Vincent Vanhalewyn, échevin des travaux publics à Schaerbeek (Ecolo), invité dans +d’Actu.

“Oui, en voiture, les trajets vont être un peu plus compliqués. Vous devrez parfois faire des petits ou grands détours si vous voulez simplement traverser la ville. Mais les habitants, les enfants, les transports publics et les personnes âgées, n’ont pas besoin de subir ce trafic de transit qui n’a aucun intérêt sur ces petites voiries de quartier”. Voilà le message de l’échevin aux navetteurs. Il estime que les automobilistes qui souhaitent traverser la ville doivent le faire par les grands boulevards (axes centraux, petite ceinture, etc). À Schaerbeek, cela concerne le boulevard Lambermont et la chaussée de Louvain

Selon Vincent Vanhalewyn, tout reste accessible avec la voiture. L’idée étant de dissuader avec des boucles de circulation et des mises à sens unique, ce qui a pour vertu de redonner l’espace public attribué anciennement à la voiture, aux modes les plus actifs. “Dès qu’on récupère une voie de circulation, elle est attribuée aux piétons, cyclistes ou transports en commun“ ajoute-t-il.

Concernant les transports en commun, l’échevin affirme que l’offre de transports publics en région bruxelloise n’est pas si mauvaise que ça, au contraire. Par contre, ils ne sont pas assez rapides. “S’ils ne sont pas assez rapide, c’est parce qu’il n’y a pas assez de place pour eux dans l’espace public. Quand on met la chaussée d’Haecht en sens unique, on met le tram 92 direction centre-ville sur un site propre. C’est une amélioration considérable de l’offre de transports publics. Non pas que c’est une nouvelle ligne, mais c’est une ligne qui va aller bien plus vite qu’avant. Ce sera bien plus intéressant de laisser sa voiture à l’extérieur de la ville, prendre le tram 92 et aller très rapidement en site propre au centre-ville.”

Il prend l’exemple du carrefour entre l’avenue Rogier et la chaussée d’Haecht très souvent embouteillé. “Personne n’est content, pas même les automobilistes. La majorité des commerces de proximité profitent beaucoup plus des usagers piétons et des transports publics que de voitures qui passent par là.”

Vincent Vanhalewyn assume l’aspect révolutionnaire du plan Good Move. “Nous avons l’ambition de changer le paradigme de la mobilité dans nos quartiers. Pour des raisons de sécurité routière, de qualité de l’air, de climat, pour améliorer la qualité de vie dans nos quartiers et pour que les habitants restent et veulent continuer à habiter dans les communes denses comme Schaerbeek.”

Le premier échevin insiste sur le caractère participatif du processus, il prend l’exemple de l’avenue des Azalées où l’essentiel du plan de circulation est déjà d’application et pourra dès l’automne être terminé avec la mise en sens unique de l’avenue Cambier. “On a dû s’adapter pour tenir compte des remarques légitimes des riverains lors de la mise en sens unique de l’avenue des Azalées. On ne fera pas machine arrière sur le principe. On peut faire des aménagements complémentaires qui viseront à apaiser des quartiers pour lesquels il y a eu un effet de transferts non désirés. L’ensemble des quartiers de Schaerbeek vont connaitre une modification identique à celle du quartier Royale Sainte-Marie dans les dix prochaines années.”

Anaïs Corbin/ Interview réalisée par Fabrice Grosfilley