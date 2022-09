Versus : faut-il retirer le buste de Roger Nols à Schaerbeek ?

Le débat est intense dans les rangs schaerbeekois : la commune va mettre en place un groupe de travail pour discuter de la question.

Comme bien d’autres de ses prédécesseurs, l’ancien bourgmestre de Schaerbeek Roger Nols reste présent au sein de la maison communale de Schaerbeek par l’installation d’un buste à son effigie. D’aucuns s’interrogent toutefois sur la présence de cette personne, bourgmestre de la commune entre 1970 et 1988 durant quatre mandats, mais également connu pour ses discours xénophobes et sa politique discriminatoire sur le territoire schaerbeekois. Vu ce passé problématique, certains, comme le Mouvement pour le Racisme, l’Antisémitisme et la Xénophobie (MRAX), ont demandé que le buste de Roger Nols soit retiré de la maison communale.

La commune a demandé un rapport au Brussels Studies Institute (BSI) qui conclut que la réponse doit appartenir “aux Schaerbeekoises et Schaerbeekois”, réclamant la tenue d’un “vaste débat public” autour de cette question “des symboles contestés qui peuplent nos espaces publics”. La commune suit cette recommandation en proposant, lundi dernier, une soirée d’informations et de débat autour de cette étude de BSI, et en annonçant la création d’un futur groupe de travail autour de cette question du retrait du buste de Roger Nols.

En attendant la création de ce groupe de travail, Michel Geyer relance le débat dans son émission Versus. Autour de la table, il reçoit Sihame Haddioui, échevine de l’Égalité des chances (Ecolo), Bernard Guillaume, conseiller communal (LB), Serge Jaumain, historien de l’ULB qui a co-écrit l’étude du Brussels Studies Institute sur cette question, et Esther Kouablan, directrice du MRAX.

