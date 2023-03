L’eau a fait son retour dans les bassins du Neptunium à Schaerbeek

L’ouverture est prévue dès septembre prochain.

Six années que la piscine Neptunium à Schaerbeek est fermée pour cause de travaux. Une longue attente pour ce lieu emblématique de la commune. Bonne nouvelle pour les futurs nageurs : les travaux avancent. Mieux, les bassins sont désormais remplis d’eau. Une étape majeure vers l’ouverture de la piscine Neptunium. Maintenant, place aux inspections techniques : “En ce moment, on peut observer si les bassins sont étanches. Nous pouvons regarder aussi s’il n’y a pas de problème structurel et mettre en service toutes les installations de traitement d’eau. On peut également voir si tout fonctionne bien”, explique Natasja Van Den Brande, la cheffe de projet.

Lors des travaux, le béton a renforcé certains endroits structurels. Tandis que l’entièreté des carrelages ont été remplacés. L’objectif était surtout de garder le style architectural des années 50 de ce lieu emblématique. “Nous voulions respecter ce patrimoine architectural. Par exemple, on a repris les hublots et les courbes autour du bassin qui font référence à la proue d’un navire. Les carrelages sont nouveaux, mais on a essayé de reproduire le style des années 50”, admet Sophie Saerens, la porte-parole de Beliris.

Aux abords du lieu, un solarium entièrement vitré doit encore être terminé pour le mois de mai. Coût total de l’opération : 7,6 millions d’euros.

