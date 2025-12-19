Chambre du conseil Bruxelles : L’homme qui a tué le policier Thomas Monjoie sera interné
L’homme qui a tué l’inspecteur de police Thomas Monjoie sera interné, a décidé vendredi la chambre du conseil de Bruxelles.
Thomas Monjoie, âgé de 29 ans, a été attaqué au couteau le 10 novembre 2022 peu après 19h00 dans la rue d’Aerschot, à Schaerbeek, alors qu’il patrouillait avec un collègue. Ce dernier a été grièvement blessé mais a survécu.
Au cours de l’enquête, trois expertises psychiatriques ont été menées. Toutes ont conclu que l’agresseur est atteint d’un trouble mental qui le rend irresponsable de ses actes, aujourd’hui comme au moment des faits.
Belga