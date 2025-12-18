Saint-Josse: face à l’obstacle budgétaire, la commune veille à préserver nombre d’acquis

Emir Kir a répété que le collège espérait revenir sur le décrié retrait de la prime de fin d’année du personnel en 2026.

Au lendemain d’une soirée agitée, à l’occasion de la séance du conseil communal marquée par la présence d’agents communaux soutenus par les syndicats, le bourgmestre de Saint-Josse-ten-Noode Emir Kir a tenu à défendre les choix du collège pour remettre les finances sur les rails, avec l’aide de la Région bruxelloise.

En un mot comme en cent, il n’y aura pas de mesures d’économie aveugle et la politique de solidarité continuera de guider l’action du collège, malgré les difficultés à surmonter, a-t-il dit.

Ainsi, de nombreuses taxes communales sont maintenues à leur niveau pour les habitants, et une série d’avantages sociaux accordés au personnel comme le régime des 4/5 temps de travail pour les plus de 55 ans est maintenu. Idem pour les chèques repas que Saint-Josse avait été la première à porter à 8 euros à Bruxelles. Les accueillantes en crèches ne devront pas prester d’horaires coupés. Et l’accès aux documents communaux reste le moins cher du pays, a expliqué le bourgmestre. Celui-ci a répété que le collège espérait revenir sur le décrié retrait de la prime de fin d’année du personnel en 2026.

Problème de trésorerie

Confrontée à un problème de trésorerie pour payer le personnel, la commune s’est vue dans l’obligation de se tourner vers la Région. Moyennant des mesures de retour à l’équilibre, elle a obtenu l’activation d’une procédure de coordination financière régionale. Dans ce contexte, avec 121,1 millions d’euros de dépenses, le projet de 2026 prévoit, selon Emir Kir, un boni de 2,650 millions assorti d’une mise en provision de quelque 2,6 millions, après un effort de près de 20 millions d’euros par rapport au budget 2025. Certaines taxes feront leur retour, comme celles sur les terrasses et les étals de commerces. Pour 2027, l’objectif est d’atteindre un boni de 3,7 millions d’euros dont 2,6 millions d’euros seront inscrits en provision.

En échange d’une intervention régionale pour apurer un déficit cumulé de 30 millions d’euros, la commune s’engagera à mettre en œuvre un plan budgétaire triennal 2026 – 2028.

Pour diminuer l’endettement, les investissements seront mis quasi sur pause durant cette période (e.a. le projet de rénovation du stade communal et le réaménagement de l’îlot Guy Cudell prévoyant notamment une crèche et une salle multisports). Pour les investissements difficilement contournables, la commune vendra des biens à hauteur de 10 à 12 millions d’euros.

