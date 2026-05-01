Enquête ouverte après une tentative d’enlèvement signalée à Saint-Gilles

Une enquête a été ouverte après le signalement, jeudi soir, d’une tentative d’enlèvement à l’aide d’une voiture, a indiqué vendredi la police de la zone Bruxelles-Midi (Anderlecht/Saint-Gilles/Forest), confirmant une information qui circulait sur les réseaux sociaux.

Dans un message diffusé sur Internet, un témoin affirme avoir assisté jeudi vers 20h00, place Morichar à Saint-Gilles, à une tentative d’enlèvement visant un jeune que d’autres jeunes auraient voulu faire monter dans le coffre d’une voiture.

Dans la soirée du jeudi 30 avril, les services de police ont bien reçu un appel faisant état d’une tentative d’enlèvement. La victime aurait réussi à échapper aux auteurs présumés. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, les suspects avaient déjà pris la fuite. Aucun autre élément n’a été communiqué à ce stade sur leur nombre, leur identité ou les circonstances exactes des faits.

Le parquet a ouvert une enquête afin de déterminer ce qui s’est précisément passé, a encore ajouté la police.

Belga – Photo : Google street view