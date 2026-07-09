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Une explosion endommage une maison à Molenbeek

Les pompiers ont été appelés vers 23h50 pour une explosion suivie d’un incendie.

Une explosion a endommagé l’entrée d’une habitation dans la nuit de mercredi à jeudi, rue Piers à Molenbeek-Saint-Jean, sans faire de blessés, a indiqué jeudi le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw.

Les pompiers ont été appelés vers 23h50 pour une explosion suivie d’un incendie. À leur arrivée sur place, ils n’ont toutefois constaté aucun départ de feu.
L’explosion a provoqué des dégâts à la porte d’entrée d’une maison ainsi que le bris de plusieurs vitres. Aucun blessé n’est à déplorer.
L’origine de l’explosion reste à déterminer. Les circonstances exactes des faits ne sont pas encore connues.
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