Une explosion endommage une maison à Molenbeek

Les pompiers ont été appelés vers 23h50 pour une explosion suivie d’un incendie. À leur arrivée sur place, ils n’ont toutefois constaté aucun départ de feu.

L’explosion a provoqué des dégâts à la porte d’entrée d’une maison ainsi que le bris de plusieurs vitres. Aucun blessé n’est à déplorer.

L’origine de l’explosion reste à déterminer. Les circonstances exactes des faits ne sont pas encore connues.