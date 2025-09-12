Passer la navigation
Le RWDM accueille tardivement l’attaquant uruguayen Valentin Adamo

Le RWDM a annoncé jeudi, trois jours après la fermeture du mercato estival en Belgique, l’arrivée de l’attaquant uruguayen Valentin Adamo.

Ce dernier arrive de Botafogo et s’est engagé pour les deux prochaines saisons au stade Machtens. Formé en Uruguay, Adamo a rejoint Botafogo en août 2023. Il n’aura toutefois joué que 4 matchs au total pour le club brésilien détenu par John Textor, notamment parce qu’il a été prêté au Chili et en Uruguay.

De retour de son séjour à Boston River (D1 uruguayenne, 24 matchs, 1 but, 1 assist), l’avant-centre d’1m93 a donc pris la route de Molenbeek, s’expatriant pour la première fois hors de l’Amérique du Sud.  Le RWDM Brussels a accueilli de nombreuses recrues venues de tous horizons pendant la fenêtre des transferts. Le club dirigé par Frédéric Frans a débuté la Challenger Pro League avec une victoire, une défaite et un partage.

12 septembre 2025 - 15h40
Modifié le 12 septembre 2025 - 16h21
 

