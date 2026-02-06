Assises Bruxelles : La défense d’Elvis Murataj démontre qu’il ne faisait pas partie des tireurs

La description physique faite par les témoins directs des trois personnes qui se trouvaient dans la voiture fournie est incompatible avec le profil d’Elvis Murataj, a affirmé Me Romain Delcoigne. Il a ensuite pointé l’absence d’ADN de son client sur les lieux de l’assassinat, le flou des déclarations de l’accusé Eljo Bitri concernant Elvis Murataj, l’absence d’implication de ce dernier dans un quelconque clan albanais et l’absence de passé criminel.

Me Quentin Mayence a enchaîné sur les incohérences et l’insuffisance des preuves Sky ECC. Le pin retenu par l’accusation contre Elvis Murataj a dû être utilisé par un autre utilisateur, a soutenu l’avocat vendredi.

En début de procès, Elvis Murataj était accusé d’être “le tireur à l’arme longue”. En cours de procès, il est devenu le chauffeur de la voiture. Pour la défense, il n’est tout simplement pas lié à l’assassinat.

Accusés d’être les deux autres tireurs du “commando”, Flobenc Mecja et Endrit Sadedini sont absents à ce procès d’assises, contrairement à Elvis Murataj. Ils sont incarcérés en Albanie dans le cadre d’autres dossiers.

Vendredi, la défense d’Elvis Murataj a fait appel à la logique des jurés. Elle demande son acquittement pour la participation à l’assassinat de Ardit Spahiu, tué par 18 balles provenant de deux armes à feu, le 27 novembre 2020, dans un contexte de règlement de comptes entre clans albanais.

Elvis Murataj est le quatrième accusé à demander l’acquittement par manque de fiabilité des preuves portées par l’accusation, après Elton Roci, Blerim Mamutaj et Franc Gergely.

