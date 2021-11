Jette : l’échevin Jacob Kamuanga annonce qu’il quitte la liste du bourgmestre et siègera comme indépendant

Il dénonce des manipulations du bourgmestre Hervé Doyen.

L’échevin jettois en charge de la Vie sociale et de la Citoyenneté Jacob Kamuanga annonce qu’il quitte la liste du bourgmestre et siègera désormais comme indépendant. L’homme dénonce des pressions de la part de la liste sur laquelle il siégeait, à cause “du plan de carrière du bourgmestre Hervé Doyen“. Dans un communiqué, il précise : “Le bourgmestre avait d’abord annoncé se retirer de la vie politique à 65 ans, puis a finalement décidé de finir cette vie politique à la présidence du CPAS. Mais occupant ce siège, il continue à siéger au collège des Bourgmestres et Echevins et handicape d’autant la règle de parité qui y prévaut, exigeant, en conséquence et cyniquement, le sacrifice de monsieur Kamuanga“.

L’échevin se dit “cloué scandaleusement au pilori” par “une liste qui ne l’a jamais soutenu“, et siègera donc désormais comme indépendant en tant qu’échevin.

Rédaction