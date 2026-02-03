Jette : la brasserie du Miroir reprise par un duo derrière plusieurs horeca bruxellois

Ils espèrent ouvrir pour l’été prochain.

La brasserie du Miroir va renaitre de ses cendres. Reprise plusieurs fois ces dernières années, c’est aujourd’hui Ludovic Chevalier et Maxime Grell qui se lancent dans l’aventure, relèvent nos confrères de Bruzz. Un duo qui ne débarque pas dans l’Horeca bruxellois. Au printemps dernier, ils ont ouvert la brasserie Boemvol, rue Henri Mausstraat, et à l’automne, ils ont rouvert le Volle Gas, place Fernand Cocq à Ixelles.

“Des travaux importants sont nécessaires”, confient-il à nos confères. “L’installation électrique est à refaire entièrement et une nouvelle cuisine doit être installée”.

L’établissement de la place du Miroir est particulièrement grand et peut acceuillir plus de 200 personnes, “une véritable opportunité” selon le duo. Ils estiment aujourd’hui que la réservation de grands groupe est en pleine croissance à Bruxelles.

La carte du nouveau Miroir est en cours d’élaboration mais l’objectif reste d’offrir des plats de brasserie dans la tradition culinaire belge. “Chez Boemvol, on trouve par exemple un vol-au-vent végétarien. Nous espérons ainsi susciter l’intérêt des jeunes générations pour cette cuisine”, confient-ils à nos collègues.

Ils espèrent ouvrir pour l’été prochain.

Rédaction