Un projet sélectionné en vue du réaménagement de la place du Châtelain

A terme, le projet compte augmenter l’espace dédié à la mobilité douce et à la végétalisation.

D’ici les prochaines années, la place du Châtelain située à Ixelles sera amenée à changer de visage. Avec ses nombreuses places de parking, elle est aujourd’hui dédiée principalement à la voiture. La commune d’Ixelles souhaite redynamiser ces espaces grâce à un vaste réaménagement de façade à façade. Le bureau du maître architecte de la Région bruxelloise précise les objectifs de la commune : “requalifier les lieux en véritable place urbaine, renforcer le statut de celle-ci comme cœur de quartier, réduire le stationnement automobile, augmenter la part d’espace public dédiée à la mobilité douce ainsi que la végétalisation et les zones de fraîcheur“.

Trois espaces distincts

Pour ce faire, cinq bureau d’architectes ont porté leur candidature au projet. L’un d’eux a été sélectionné pour poursuivre son élaboration avec la commune et les riverains. Il s’agit du bureau Taktyk qui “propose de créer une place canopée qui, de façade à façade, valorise l’existant : l’alignement des arbres, atout majeur et structurant du site ; la centralité de la place ; et la profondeur de la perspective“.

Le projet actuel distingue trois espaces distincts sur la place : “La grande pelouse centrale et son fil d’eau s’offre aux usages actifs et ludiques. Le cœur de la place, avec son banc et sa fontaine, est propice aux rendez-vous. Enfin, le bosquet est un lieu de biodiversité protégé. Encadré par un socle de bois, il rassemble les fonctions et s’articule en assises, espaces de détente et de rencontre, tout en abritant les bulles à verre.”

La procédure n’en est qu’à ses débuts

Pour l’instant, la procédure n’en est qu’à ses débuts, nous indique Christos Doulkeris, bourgmestre d’Ixelles : “Nous sommes en phase de participation avec les riverains pour comprendre ce qu’ils souhaitent pour l’avenir de la place. Nous les concertons pour définir comment faire évoluer le projet qui nous a été proposé“. Nous comptons également présenter un avant-projet lors du prochain conseil communal. L’enquête publique et l’éventuel octroi du permis d’urbanisme viendront ensuite dans les prochaines phases.

T.D., images bureau Taktyk