Sécurité sur les campus : commune, ministre et université se réunissent

Hier, une réunion s’est tenue pour renforcer la sécurité sur les campus. Un rassemblement demandé par la ministre de l’Enseignement supérieur, Valérie Glatigny, afin de faire le point après le viol d’une étudiante le 28 décembre dernier.

La réunion hier visait à faire le point sur les actions déjà mises en place et mieux se coordonner à l’avenir, dans le but d’assurer une meilleure sécurité sur les campus et limiter l’insécurité des étudiantes et étudiants. Valérie Glatigny a exprimé le souhaite que la police et la justice travaillent avec les universités. Au sein des établissements, des actions sont déjà présentes, et elles ont été renforcées après le drame du 28 décembre 2022. Les effectifs ont été renforcés, la fréquence des rondes a doublé et le personnel de sécurité des universités a été formé aux violences sexistes.

Les forces de police ne peuvent être présentes sur les campus sans autorisation, en raison de leur caractère privé. Ainsi, des agents de sécurité privés sont engagés par les universités. Des discussions sont en cours afin d’aller plus loin dans la collaboration des services de sécurité universitaire et la police.

