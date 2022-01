La station-service Q8 du boulevard de Waterloo pourrait disparaître

Dans le projet de réaménagement de l’avenue de la Toison d’or et du boulevard de Waterloo la station Q8 n’a pas été prise en compte. Elle devrait disparaître en mars prochain.

L’objectif de ce réaménagement est d’apporter plus de mobilité douce, de verdure et de limiter les voitures. Pour ces raisons, la station-service Q8 n’a pas été maintenue dans le plan final.

Selon le cabinet de Pascal Smet (secrétaire d’Etat chargé de l’Urbanisme et du Patrimoine) : “la procédure autour de la demande de permis d’urbanisme est en cours et nous ne nous exprimons pas sur les dossiers pendant une enquête publique. On peut cependant s’étonner qu’un tel dossier revienne sur la table alors qu’il a été dit depuis de nombreuses années qu’une telle infrastructure n’avait plus sa place à cet endroit et ne correspondait plus au bon aménagement des lieux. Cela a d’ailleurs été répété régulièrement. Le projet de réaménagement de l’espace public du boulevard de Waterloo porté par Bruxelles Mobilité, ne prévoit d’ailleurs pas le maintien de cette infrastructure.“

L’exploitation de la pompe arrive à son terme en mars prochain. Mais Q8 a décidé d’introduire une nouvelle demande de permis d’urbanisme en précisant qu’une adaptation de sa station vers la transition énergétique serait faite.

■ Un reportage de Maël Arnoldussen, Béatrice Broutout et Laurence Paciarelli