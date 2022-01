Ixelles : le café poussette Haricot Magique fermera définitivement fin mars

Déjà inquiet pour son avenir, un an après son ouverture sur le site See U à Ixelles, le premier café poussette du pays va finalement fermer ses portes le 31 mars 2022.

Ouvert en juillet 2019 dans un local du site provisoire See U, sur la rue Fritz Toussaint à Ixelles, le café poussette associatif va bientôt devoir fermer ses portes. L’équipe a confirmé l’information sur Facebook et Instagram, confirmant que l’occupation temporaire disparaîtra en même temps que la fermeture d’une partie de See U.

Le café poussette proposait des activités pour les enfants et parents, avec l’objectif de rompre l’isolement des jeunes parents, familles monoparentales ou en situation de précarité. L’équipe de bénévoles derrière ce café s’inquiétait toutefois de la survie du lieu : en octobre 2020, l’association avait déjà prévenu ses habitués qu’elle cherchait une solution de relogement et des subsides. Plus d’un an plus tard, ces solutions ne sont malheureusement pas arrivées.

Un nouveau site internet

“Le 31 mars 2022, (…) le lieu sera vide, mais VOUS serez toujours là ! Et on compte bien vous emmener avec nous dans ce qui sera la suite”, précise l’équipe derrière ce projet associatif tourné autour de la parentalité. “Nous sommes occupées à vous concocter un site aux petits oignons ! Il sera à la fois l’endroit pour répondre à vos questions et celui où vous apporterez vos réponses. Toute personne s’occupant d’enfants pourra y trouver un soutien, qu’il soit jeune parent, grand-parent, parent solo, parent d’ado…”

Sur une inspiration de l’association marseillaise “La Tribu Meinado”, l’équipe va lancer la “Ressourcie Parentale”, un site destiné à mutualiser “les savoirs, les expériences” et permettant d’associer “parents et professionnels de l’Enfance et de la Famille”.

Pour aider à la conception de ce projet, l’association va réaliser une “fermeture festive” du café poussette le 27 mars prochain. Elle a aussi lancé un appel aux dons pour soutenir ce nouveau projet.

Gr.I. – Photo : Facebook Haricot Magique