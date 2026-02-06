 Aller au contenu principal
Aucun train entre Haren et Bruxelles-Luxembourg ce week-end en raison de travaux

Aucun train ne circulera ce week-end entre Haren et Bruxelles-Luxembourg, a annoncé le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire Infrabel.

Les 7 et 8 février, Infrabel procédera au renouvellement d’environ deux kilomètres de caténaires sur la ceinture est, entre Evere et Haren. Il s’agit de “travaux importants afin de continuer à garantir la ponctualité et la régularité du trafic ferroviaire”. Deux voies seront dès lors indisponibles.
Comme alternative, les voyageurs de la région pourront utiliser le bus ou le tram. Le billet de train sera valable comme titre de transport ce week-end.
Toutes les informations sont disponibles via le planificateur de voyages en ligne et sur le site de la SNCB.

