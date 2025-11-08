L’incendie important à Ganshoren “complètement maîtrisé”: les pompiers ont travaillé toute la nuit

Ce samedi matin, des pompiers étaient encore sur le site de l’incendie qui s’est déclaré la veille dans un entrepôt de la rue Nestor Martin, entre Ganshoren et Berchem-Sainte-Agathe.

Ce n’est qu’à 4 heures du matin que le foyer a finalement pu être maîtrisé. Pour venir à bout de cet important incendie, les pompiers ont dû utiliser d’importants moyens.

Hier après-midi, la fumée trop dense empêchait tout accès, mais après plusieurs heures d’intervention, les équipes ont finalement pu pénétrer à l’intérieur du bâtiment afin d’y mener une attaque offensive. Tout au long de l’intervention, les habitants à proximité étaient invités à garder portes et fenêtres fermées.

De puissants ventilateurs, envoyés en renfort par la zone de secours Centre (Flandre orientale), ont permis d’évacuer une partie de la fumée. Trois camions-citernes supplémentaires ont également été dépêchés sur place pour renforcer l’alimentation en eau : deux de 10.000 litres venus de Dilbeek et Asse, et un de 32.000 litres de Boom. Les véhicules étaient alimentés via une borne d’incendie située à environ 500 mètres. Les pompiers ont également utilisé un robot de la caserne d’Anvers.

Ce matin vers 7h, après une nuit de travail, il restait encore deux officiers, deux autopompes et une auto-échelle. Le porte-parole des pompiers, Walter Derieuw, confirme que l’incendie est “complètement maîtrisé”. “Il reste à éteindre ou refroidir les derniers points chauds et fumerolles à différents endroits de la bâtisse. Les autres moyens (robot, ventilateur, camions-citernes) des autres zones de secours sont tous rentrés”, complète-t-il.

Aucun blessé n’est à déplorer, a confirmé le porte-parole des pompiers, Walter Derieuw. Le bilan matériel est toutefois lourd. La stabilité du bâtiment est à vérifier.

Rédaction