Ganshoren : une mère et ses deux filles évacuées après un incendie

Une mère et ses deux enfants ont été intoxiqués par des fumées lors d’un incendie survenu lundi midi dans un appartement à Ganshoren, ont indiqué les pompiers de Bruxelles. Le logement de la famille est inhabitable.

Le feu s’est déclaré vers midi dans la cuisine d’un appartement situé au sixième étage d’un immeuble de 12 niveaux, avenue de la Réforme à Ganshoren. La mère et ses deux filles ont pu se mettre en sécurité. Le concierge de l’immeuble a ensuite eu le bon réflexe de refermer la porte de l’appartement, ce qui a permis d’éviter que la fumée ne se propage dans l’ensemble du bâtiment, a précisé le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw.

À l’arrivée des secours, la cuisine était entièrement embrasée. Les pompiers sont parvenus à maîtriser l’incendie au moyen de lances et des extincteurs disponibles sur place.

Les trois victimes ont été intoxiquées par les fumées. Aucune autre précision n’a été communiquée sur leur état de santé.

Belga