Forest : trois blessés dans un accident de la circulation

L’accident s’est produit vers 23h30 au croisement de la chaussée d’Alsemberg et de la rue Timmermans.

Trois personnes ont été blessées dans la nuit de lundi à mardi au cours d’un accident de la circulation dans la commune bruxelloise de Forest. Leur pronostic vital n’est pas engagé, ont indiqué mardi les pompiers de Bruxelles.

L’accident s’est produit vers 23h30 au croisement de la chaussée d’Alsemberg et de la rue Timmermans à Forest. Deux véhicules sont entrés en collision dans des circonstances encore indéterminées, après quoi l’un d’eux a été projeté contre une façade.

Personne n’était coincé dans les véhicules, mais nous avons tout de même transporté trois blessés à l’hôpital“, a indiqué le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw. “Leur état n’était pas préoccupant. Nous nous sommes rendus sur place avec trois ambulances et deux équipes de secours.

Une enquête a été ouverte par la police afin de déterminer les circonstances exactes de l’incident.

Belga

07 octobre 2025 - 08h58
Modifié le 07 octobre 2025 - 08h58
 

