Le nouvel hôtel de police de la zone Midi ouvre ses portes au public

La proximité, l’accessibilité pour les citoyens et le confort des agents sont les trois points essentiels du nouvel hôtel de police de la zone Bruxelles-Bruxelles-Midi (Anderlecht/Saint-Gilles/Forest), a expliqué mercredi le bourgmestre de Forest et président du Collège de police, Charles Spapens, lors de la présentation du nouvel espace d’accueil en présence de ses homologues de Saint-Gilles et Anderlecht. Le bâtiment a ouvert ses portes au public le 26 mai.

Le commissariat se situe au centre des trois communes que couvre la zone de police. Il est ouvert 24 heures sur 24.

Le nouvel espace d’accueil se veut plus agréable afin de générer moins de stress chez les personnes qui y entrent. Une attention particulière a été portée aux personnes à mobilité réduite avec notamment une rampe d’accès, un ascenseur et un guichet spécifiquement conçu. “Dans l’ancien commissariat, les conditions d’attente étaient moins bien, ce nouvel espace permet de garantir des conditions d’accueil dignes pour tous les citoyens“, a commenté le bourgmestre de Saint-Gilles, Jean Spinette.

Meilleure accessibilité

Une borne en trois langues, en braille et permettant de brancher un casque pour les malentendants a été installée à l’entrée. Celle-ci permet aux personnes ayant rendez-vous de s’annoncer et aux autres de prendre rendez-vous. La machine délivre alors un ticket renvoyant les citoyens vers le guichet correspondant à la raison de leur visite. Les plaintes sont prises immédiatement auxdits guichets afin d’accélérer leur traitement. Un système spécifique a cependant été mis en place pour les plaintes concernant des violences sexuelles ou intrafamiliales afin que les victimes ne soient pas tenues de s’exprimer en public.

L’emplacement du nouvel hôtel de police est de surcroît idéal pour garantir une plus grande efficacité des équipes. “Tous les véhicules d’intervention partent d’ici, ce qui signifie des arrivées sur site plus rapides“, a encore indiqué le bourgmestre de Forest.

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Belga – Photo : Belga