L’ancien commissariat de la zone Midi à Anderlecht bientôt mis en vente pour au moins 5,5 millions d’euros

La fermeture de l’ancien commissariat central de la zone de police Midi, situé rue Démosthène à Anderlecht, se précise. En cause : l’inauguration du nouveau commissariat central de la police, rue des Deux Gares, annoncée de longue date. Propriété de la commune d’Anderlecht, le bâtiment ainsi que son vaste parking vont être mis en vente. Leur valeur a été estimée par Bruxelles Fiscalité à 4.835.500 euros. Le collège communal a toutefois décidé de fixer un prix de vente minimum de 5,5 millions d’euros : 3.981.827 euros pour le bâtiment principal au numéro 34 de la rue Démosthène et 1.518.173 euros pour la parcelle située rue de l’Agrafe.

Selon le bourgmestre Fabrice Cumps (PS), il n’y a pas encore eu d’offre formelle, mais “Un intérêt certain de la part des promoteurs. Ils devront remettre une offre et le terrain ira au plus offrant”, confie-t-il.

Le projet final fera ensuite l’objet d’une enquête publique et devra suivre la procédure classique de demande de permis d’urbanisme. Si la commune entend vendre au plus offrant, celle-ci a tout de même imposé une condition : une voirie cyclo-piétonne devra traverser la parcelle afin de relier la rue de l’Agrafe à la rue Démosthène.