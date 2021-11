Place Jourdan : un établissement offre un verre aux vaccinés et non-vaccinés qui partagent une table en terrasse

Le Signature dit vouloir éviter “la vague de discrimination qui se crée entre les vaccinés et les non-vaccinés“.

Un établissement de la place Jourdan, à Etterbeek, annonçait il y a quelques jours qu’il comptait offrir l’apéritif aux personnes non-vaccinées, et ce s’ils n’avaient pas de Covid Safe Ticket. Pour être conforme avec la loi, l’établissement comptait proposer le verre en terrasse chauffée. Face à une vague de solliciations, l’établissement a tenu à préciser sa position, pour ne pas stigmatiser les vaccinés ou les non-vaccinés, “Cela pourrait être mal compris et interprété et on pourrait se faire passer pour des anti-vaccination, ce qui n’est pas le cas“, nous indiquent-ils. “Le but de l’action était de ne pas refuser un client non détendeur du CST pour venir se restaurer dans notre établissement, de lui trouver une alternative, se restaurer en terrasse chauffée.”

Les gérants du Signature annoncent donc qu’ils offriront un verre aux vaccinés et aux non-vaccinés qui se restaurent en terrasse. L’apérif pour ceux qui viennent sans CST, le digestif pour ceux qui viennent avec. “Et ceux qui partagent la table ensemble, vaccinés et non-vaccinés, nous leurs offrons l’apéritif et le digestif à la table complète. Afin de les féliciter de ne pas rentrer dans la vague de discrimination qui se crée entre les vaccinés et les non-vaccinés“. Un compromis bien bruxellois et un joli geste (ou un coup de pub) pour un commerçant visiblement bien intentionné.

