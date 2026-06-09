Anniversaire des USA : le parc du Cinquantenaire accessible jusqu’à 24h auparavant, le tunnel fermé durant le feu d’artifice

Le parc du Cinquantenaire, où l’ambassade des Etats-Unis organisera, le 28 juin, une cérémonie à l’occasion des 250 ans de l’indépendance des States, restera accessible jusqu’à 24 heures de l’événement, a affirmé lundi soir le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close (PS).

Celui-ci était interrogé par la conseillère communale Ecolo Benedetta Del Marté, par ailleurs secrétaire générale des Verts européens. Celle-ci s’inquiétait du flou autour de la gestion de la sécurité de l’événement.

Certains craignent, selon elle, que l’événement et les exigences des Etats-Unis n’entrainent une fermeture du parc à partir du 22 juin. Selon le bourgmestre, il n’en sera rien. Certes, les services de sécurité privés sur place, pourront effectuer des contrôles durant la période d’installation et de préparation de l’événement, dans les limites prévues par la loi.

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Le bourgmestre a ajouté qu’il avait demandé pour sa part qu’il n’y ait de fermeture qu’au maximum 24 heures avant l’événement. Sur le plan du trafic routier, “il est possible que le tunnel du Cinquantenaire soit fermé durant le Feu d’artifice” prévu durant la soirée.

Le bourgmestre a dit ne pas être en mesure de définir au stade actuel l’importance du dispositif policier qui sera mobilisé. Celui-ci dépendra du nombre de manifestants, dont on évoque la mobilisation à l’occasion de l’événement, a-t-il dit.

Belga