Une maman condamnée à 4 mois de prison pour avoir jeté un livre sur son fils

Ce lundi, le tribunal correctionnel de Bruxelles a donné une femme qui a légèrement blessé son fils lors d’une dispute à la maison. Celle-ci aurait perdu patience durant une séance de devoirs et elle aurait jeté un livre en direction de son enfant de 12 ans, provoquant une éraflure au genou.

Elle a été condamnée à quatre mois de prison et à une amende de 400 euros. D’après le tribunal, les faits relèvent d’une “certaine gravité” et révèlent “un dysfonctionnement réel dans les relations entre la mère et le fils.”

Les faits retenus par le tribunal sont : coups et blessures volontaires, avec la circonstance aggravante qu’ils ont été portés sur un mineur et que l’auteur avait autorité sur la victime. C’est un voisin qui a alerté la police après avoir entendu du bruit, et l’enfant avait alors décrit une scène de coups violente, avant de modifier sa version des faits par la suite.

E.D – Photo : Belga