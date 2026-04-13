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La pâtisserie Fiston débarque au Sablon

Après le succès de leur première adresse sur l’avenue Georges-Henri à Woluwe Saint-Lambert, la célèbre pâtisserie Fiston a ouvert une deuxième enseigne dans la capitale.

Vendredi dernier, une nouvelle pâtisserie Fiston a ouvert ses portes, au Sablon, rue Joseph Stevens. La première adresse à Woluwe Saint-Lambert cartonne depuis son lancement en juin 2024. À tel point qu’ils avaient dû fermer quelques mois pour s’adapter et répondre à toute la demande.

After avait visité l’atelier de Fiston :

“On a atteint une vitesse de croisière et c’était le bon moment. On s’était toujours dit : si on ouvre une deuxième boutique, c’est du côté du Sablon. C’est le cœur historique de Bruxelles”, a expliqué Matine, gérant de la pâtisserie, à nos collègues de la DH. La carte sera commune aux deux boutiques, mais l’atelier de production reste à Woluwe Saint-Lambert.

 

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