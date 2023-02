Des conteneurs pour améliorer la propreté sur la place du Jeu de Balle

Des conteneurs sont désormais installés chaque mardi et jeudi en fin de marché.

La Ville de Bruxelles a mené un test en juin dernier afin d’améliorer la propreté autour du célèbre marché de la place du Jeu de Balle. Des conteneurs ont été installés en fin de marché afin de permettre aux commerçants ambulants d’y jeter leurs déchets. Le projet est né d’une collaboration entre les marchands, les riverains et les services commerce et propreté de la Ville.

Ce test a été un succès, selon la Ville, qui a décidé de pérenniser l’initiative : désormais, chaque mardi et jeudi, en fin de marché, les conteneurs sont placés et les marchands peuvent y jeter meubles, matelas, fauteuils et autres objets, après inscription. Les déchets sont ensuite triés et recyclés si possible.

À l’heure actuelle, plus de 70 marchands se sont déjà inscrits, pour profiter de ces conteneurs.

■ Reportage de Maria Bemba, Yannick Vangansbeek et Stéphanie Mira.