Cinquantenaire : une première étude lancée pour la restauration du Musée Art & Histoire

La Régie des Bâtiments a lancé une étude de faisabilité qui doit mener à des scenarii spécifiques destinés à la restauration intérieure et au réaménagement du Musée Art & Histoire et de l’Institut royal du Patrimoine artistique, dans le parc du Cinquantenaire.

Comme nous vous l’annoncions lundi dernier, les autorités fédérales s’attaquent à un large plan de rénovation du Cinquantenaire, afin qu’il retrouve un second souffle pour 2030 et les 200 ans de la Belgique. La Régie des Bâtiments, sous la coupe du fédéral, s’est lancée dans ce large projet ce mercredi avec le lancement d’une étude de faisabilité pour le Musée Art & Histoire (MAH) et l’Institut royal de Patrimoine artistique (IRPA). Cette étude doit aboutir à la proposition de solutions d’avenir pour la restauration intérieure et le réaménagement du musée et de l’institut.

L’étude va être menée par le Partenariat Sumproject – Ellips et supervisée par la Régie des Bâtiments. Un budget de 1,6 million d’euros est consacré à cette étude, dont les résultats sont attendus pour décembre 2022.

La Régie des bâtiments annonce en outre qu’une étude spécifique destinée à chaque institut sera également réalisée à l’avenir.

Gr.I. – Photo : illustration Belga