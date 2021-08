Cinquantenaire : neuf ans pour un nouveau souffle, en vue du Bicentenaire

À quoi ressemblera le Cinquantenaire en 2030 ? Un comité de pilotage se penche sur la question, en vue du Bicentenaire de la Belgique.

Au cœur de la Région bruxelloise, le Cinquantenaire est l’un des symboles de la capitale depuis 1905, date de l’édification de ses arcades à l’occasion des cinquante années de l’Indépendance de la Belgique. Tout Bruxellois, ou presque, a déjà flâné dans les allées de son parc, admiré ses arcades ou visité ses musées. Mais alors que le site fêtera le mois prochain les 116 ans de sa construction, c’est un nouveau souffle qui agitera le site dans les prochaines années.

Dans neuf ans, le pays fêtera en effet les 200 ans de son indépendance, à l’occasion de festivités du Bicentenaire. “Et on aimerait que le Cinquantenaire soit le théâtre de ces cérémonies“, lance Thomas Dermine (PS), secrétaire d’Etat fédéral pour la Relance et les Investissements stratégiques, en charge également de la Politique scientifique.

Ainsi, plusieurs projets pour le site sont dans les cartons du gouvernement fédéral : nous avons tenté de savoir lesquels, en frappant aux portes des deux secrétaires d’Etat en charge du dossier.

Le Cinquantenaire, “en mieux“

Alors, à quoi pourrait ressembler le Cinquantenaire d’ici 2030 ? “Le même, mais en mieux“, plaisante Mathieu Michel (MR), secrétaire d’Etat à la Digitalisation, en charge également de la Simplification administrative, de la Protection de la vie privée et de la Régie des bâtiments (c’est cette dernière casquette qui nous intéresse, dans ce dossier), “Le Cinquantenaire a été construit pour le cinquantième anniversaire de la Belgique, et 150 ans après il reste un site historique majeur. Mais celui-ci a subi les épreuves du temps. Ce qui est important pour nous, c’est donc de lui redonner le lustre de l’époque, tout en le remettant à niveau esthétiquement, et en modernisant son fonctionnement“, notamment au niveau énergétique.

Cette rénovation devrait aussi avoir une portée symbolique et touristique, indique Thomas Dermine : “C’est un lieu qu’on connaît tous, parce qu’on y joue au foot, on y passe en jogging, ou lors des 20 kilomètres de Bruxelles. Mais le lieu a perdu de sa symbolique, et les musées ont perdu un peu de leur attractivité en terme de chiffres de fréquentation : ils ne sont plus dans les dix plus grandes attractions bruxelloises“, explique le secrétaire d’Etat, “La Belgique est en constante évolution, et il va se passer beaucoup de choses d’ici à 2030, ce sera le moment où, on l’espère, aboutira le trajet institutionnel vers une version quasi-finale de la Belgique fédérale : ce serait donc intéressant que, de la même manière dont Léopold II a réfléchi comment symboliser le pays il y a 150 ans, on mène cette réflexion-là sur ce que représentera la Belgique en 2030, quelles seront nos valeurs, notre rapport aux autres, notre rapport à l’Europe, notre rapport à la ville“.

Néanmoins, on nous confirme que, visuellement, les lieux ne devraient pas changer du tout au tout : “le Cinquantenaire ne sera pas fort différent de celui que l’on identifie aujourd’hui, mais il sera remis au goût du jour“, indique Mathieu Michel.

Le comité exploratoire composé pour mener à bien le projet réalise cependant une réflexion sur la nature des activités présentes sur le site, “si cela implique un déménagement de certains musées, si on amène de nouvelles activités sur le site, si on veut renforcer la présence de la Commission européenne : c’est le genre de grandes questions auxquelles on leur demande de réfléchir“, nous indique Thomas Dermine, qui confirme que le gouvernement fédéral n’est pas fermé à ces nouvelles orientations, “C’est un sujet que j’ai abordé avec Alexander De Croo, et on partage cette conviction“.

“Dans le cadre de la réflexion sur le masterplan, on va analyser toutes les pistes pour donner davantage de sens au site, et porter la réflexion sur les différentes fonctions présentes : est-ce qu’elles sont toutes bien adaptées ? Quelles fonctions doit-on développer ?“, ajoute Mathieu Michel. Et parmi ces fonctions, on retrouve évidemment celle de mémoire, et celle de culture, “mais cela pourrait aussi être demain un outil de relance : pourquoi pas avec des secteurs d’innovation ? Aujourd’hui, toutes les propositions sont sur la table“.

Doit-on également attendre un changement de nom ? “Je n’en ai pas connaissance. Il n’y a pas eu de réunion politique au sommet de l’Etat pour dire qu’il fallait absolument changer de nom“, indique Mathieu Michel. De son côté, Thomas Dermine n’est pas fermé à l’idée de renommer le site en Bicentenaire “ou tout autre nom, mais il faut que ce soit suffisamment transformateur comme processus que pour pouvoir revendiquer un changement de nom. Le but n’est pas de dire ‘on met un coup de peinture, et on change trois trucs dans les musées, et on rebaptise le truc Bicentenaire’ : non, le but est d’avoir un processus de transformation, comme il y a eu le processus de création, avec lequel le changement de nom sera une évidence“.

Renouer symboles politiques, musées et poumon vert pour les habitants

Lorsque l’on demande concrètement à Thomas Dermine quelles sont ses inspirations pour ce Cinquantenaire 2.0, c’est la capitale américaine qui vient directement à l’esprit du secrétaire d’Etat : “on voit dans toutes les capitales qu’autour des lieux de pouvoir, il y a de grands ensembles patrimoniaux et des espaces verts : par exemple, à Washington D.C. on a le Mall qui est magnifique et qui regroupe une grande prairie, l’obélisque, le Congrès et des musées (…) L’Europe a un problème d’identité, en étant imbriquée dans une capitale bruxelloise, où elle n’a pas vraiment d’espace à elle : le Cinquantenaire peut devenir un lieu avec ce genre de fonction, qui serait aussi un lieu de loisirs et de détente, pour créer des liens avec les habitants, et qui incarnerait aussi le pouvoir avec des institutions culturelles fortes en son sein pour rayonner sur son environnement immédiat“.

Il y a quelques semaines, le comité s’est également rendu à Berlin pour visiter la Porte de Brandebourg et ses environs, l’une de ses sources d’inspiration, annonce Le Soir. “C’est notre seconde source d’inspiration, avec les institutions muséales qui sont autour, et le parallèle architectural entre les arcades du Cinquantenaire et la Porte de Brandebourg“, nous indique Thomas Dermine.

Entre futur et héritage

“Des symboles du pouvoir, des institutions culturelles et des espaces verts : avec le Cinquantenaire, c’est exactement ce qu’on a aujourd’hui, sauf qu’il est sous-exploité et un peu désuet, si je puis dire“, ajoute Thomas Dermine. Symboles du pouvoir belge… mais aussi européen : “on doit enrichir la réflexion avec les institutions européennes, pour ancrer un maximum l’Europe dans la réflexion“, commente Thomas Dermine, “il faut réfléchir à ce qui symbolise aujourd’hui le pouvoir européen à Bruxelles : est-ce que c’est faire une photo du Berlaymont ? On pourrait plutôt créer une forme de Mall européen autour du Cinquantenaire, qui se trouve dans le prolongement de la rue de la Loi, sorte de trait d’union entre les institutions du pouvoir national, le Parlement, les institutions européennes, etc“.

Et alors que la volonté est claire de tendre vers une décolonisation de l’espace public, quid de ce monument construit par Léopold II ? “Cela fait partie aussi du mandat donné au groupe d’experts : réfléchir à certains éléments qui posent question par rapport au passé colonial, même s’il faut être très prudent, s’il faut les contextualiser. C’est un bâtiment classé, donc on ne fait pas ce que l’on veut. Mais c’est un élément qui doit venir dans la réflexion“, précise Thomas Dermine.

Un comité de pilotage pour guider le projet

Pour trancher ces différentes propositions, et mener à bien ce projet en vue du Bicentenaire, un comité de pilotage a été nommé voilà plusieurs mois. Il est composé des directeurs des trois musées impliqués (le Musée d’Art et d’Histoire, l’Institut Royal du Patrimoine Artistique et le War Heritage Institute), ainsi que de membres de la société civile.

Parmi ceux-ci, selon une liste obtenue à bonne source, on retrouve des experts impliqués dans la culture, comme Paul Dujardin, ancien directeur général de Bozar, qui préside désormais ce comité exploratoire, ou l’artiste Sophie Whettnall, mais aussi les journalistes Hadja Lahbib (qui porte la candidature de Bruxelles comme capitale européenne de la culture en 2030) et Pascal Vrebos, les directions des deux universités libres bruxelloises (Marius Gilbert, vice-recteur à la recherche de l’ULB, et Caroline Pauwels, rectrice de la VUB). Ils sont également rejoints par Laurent Hublet, le cofondateur de BeCentral, et Didier Viviers, le secrétaire perpétuel de l’Académie royale de Belgique, ainsi que l’entrepreneur Chris Burggraeve et Christine Gerlach-Scheerer, la maître-architecte de la Commission européenne.

Pour les accompagner, quatre membres du gouvernement fédéral ont également été chargés de mener le dossier : la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder (PS), et Karine Lalieux (PS), la ministre des Pensions et de l’Intégration sociale en charge également de Beliris, ainsi que les secrétaires d’Etat Thomas Dermine et Mathieu Michel.

Des rénovations en quatre phases : les toitures, les façades, le parc et le masterplan global

Rome ne s’est pas faite en un jour… et le Cinquantenaire, lui, ne se rénovera pas en une journée. Quatre phases sont à prendre en compte dans la rénovation du lieu, dont certaines ont débuté voilà plusieurs années.

Les toitures

Les premiers travaux ont ainsi débuté en 2018, avec la rénovation et l’isolation de l’ensemble des toitures qui restent en cours, “un instrument important pour améliorer les performances énergétiques“, note Mathieu Michel, “il s’agit de travaux un peu frustrants, parce que les visiteurs ne voient pas le résultat, mais ils sont essentiels pour garantir l’intégrité du bâtiment“.

La première phase, d’une durée de deux ans, s’est achevée en 2020, et concernait une portion des Musées d’Art et d’Histoire et du Musée de l’Armée. Entre 2019 et 2021, c’est le reste des toitures du Musée d’Art et d’Histoire qui a été rénové, avant le début des travaux sur les toits d’Autoworld. “Et dans quelques mois, on attaquera la quatrième et dernière phase“, soit les arcades en elles-mêmes et la partie restante du Musée de l’Armée.

Les façades

Un second pôle des rénovations concerne les façades des différents bâtiments et musées.

“C’est un tout gros boulot, avec un budget de 27 millions d’euros“, commente Mathieu Michel.

La rénovation du parc et ses illuminations

“Un troisième projet, c’est la rénovation du parc, et de l’éclairage“, indique le secrétaire d’Etat en charge de la Régie des Bâtiments. Cette partie est entièrement prise en charge par Beliris, et a déjà été concrétisée par une nouvelle mise en lumière des arcades et des allées, inaugurée en juillet dernier.

Ainsi, les bâtiments ont été mis en valeur à l’aide d’un éclairage discret et des lampadaires, plutôt que des spots énergivores.

Le masterplan global

Reste que le plus gros chantier pour le Cinquantenaire version 2030 sera le large masterplan prévu en vue du Bicentenaire. Ainsi, au sein de ce masterplan, on retrouve un large volet consacré à l’intérieur des musées. “On va vraiment revoir l’intérieur, retravailler les fonctions, moderniser les espaces d’accueil. Il faudra réfléchir à la meilleure manière de travailler la muséologie et la digitalisation. Mais on va clairement laisser les acteurs des musées, ceux qui sont sur le terrain, voir comment améliorer les choses“, indique Mathieu Michel.

“L’idée est de terminer les études d’ici 2022-2023, et de commencer les travaux à ce moment-là. Ils devraient s’achever en 2027“, complète le secrétaire d’Etat.

Quel budget ?

Pour l’heure, le budget pour mener les rénovations n’est pas arrêté : on parle d’une enveloppe “comprise entre 100 et 200 millions d’euros“, indique Thomas Dermine, “mais ce n’est pas encore totalement fixé“. “Tout additionné, on est à environ 157 millions d’euros“, précise Mathieu Michel, qui ajoute que le masterplan représente la plus grande partie de ce montant, avec 77 millions d’euros, “financé en partie par Beliris, et en partie par la Régie des bâtiments“.

De même, 50 millions d’euros ont été pré-bloqués dans le cadre du plan de relance, ainsi que des financements issus de la politique scientifique fédérale, et “potentiellement des investissements de la Défense, qui gère le Musée de l’Armée“, ajoute Thomas Dermine.

Néanmoins, le gouvernement ne souhaite pas s’enfermer, ici, dans une enveloppe budgétaire trop restrictive. “Je pense qu’en politique, on raisonne trop souvent sur base de contraintes, en se disant ‘bon, j’ai 100 millions, comment je fais le meilleur projet sur cette base ?’. Ayons plutôt une réflexion large sur ce que sera le projet, et puis sur cette base on fera les arbitrages pour voir comment faire rentrer le tout dans une enveloppe. Sinon, tu limites la pensée directement“, indique Thomas Dermine.

Et si le projet retenu dépasse le montant prévu ? Le secrétaire d’Etat ne se dit pas fermé au financement privé :”Il ne faut pas faire de tabou là-dessus. Et si c’est un super projet, on pourra aussi aller chercher du financement européen. Cela dépendra de la qualité du projet“.

Un premier jalon en septembre

Le comité de pilotage devra rendre son premier rapport dans quelques semaines. Une note qui sera discutée en conseil des ministres, au mois de septembre, nous confirme-t-on.

“Elle contiendra le plan de bataille global, des balises en matière de temporalité, et les grands objectifs“, indique Mathieu Michel, qui précise que les éléments de marchés publics et d’attributions seront discutés dans un second temps, plus tard dans le projet.

Arnaud Bruckner