La Maison Hannon éveillera les sens pour son week-end d’anniversaire les 1er et 2 juin

Le 1er juin 2023, le grand public poussait pour la première fois la porte de la Maison Hannon, gracieuse bâtisse Art Nouveau posée à un angle de rues saint-gilloises. Un an plus tard, la maison-musée invite les curieux à un voyage parmi les sens pour découvrir autrement ce joyau centenaire d’un art qui se voulait total.

Quels parfums émanaient de la serre chère à Marie Debard, propriétaire férue de botanique, en 1904? Des senteurs d’iris, de pommiers, de muguet, d’ombelles…probablement. Aux visiteurs de le découvrir samedi, dans ce décor empreint de motifs végétaux. Le voyage sera également tactile, glissant de matière en étoffe pour comprendre tout l’enjeu de leur conservation et restauration.

La lumière guidera ensuite les curieux et autres visiteuses, qui suivront la courbe du soleil pour “comprendre les chemins qu’ont étudié” l’architecte Jules Brunfaut et l’ingénieur et photographe Édouard Hannon, propriétaire de l’édifice, “pour que la lumière naturelle inonde le bâtiment et pénètre en son cœur tout au long du jour“.

Chacune de ces visites guidées (à réserver sur le site du musée) dure environ une heure. Les participants pourront ensuite voguer individuellement dans la demeure.

Dimanche, un violoniste enchantera finalement l’ouïe des visiteurs avec un concert de 15 minutes toutes les heures à partir de 11h30. “Par solidarité culturelle“, l’intégralité des recettes de ce week-end d’anniversaire sera reversée au financement participatif lancé par la Bibliothèque royale de Belgique (KBR) et les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (MRBAB) pour la restauration d’un album du peintre James Ensor.

Rassemblé par Mariette Hannon-Rousseau, cet album contient des lettres intimes et des dessins de l’artiste ostendais adressés à la famille Rousseau, et plus particulièrement à sa grande amie Mariette, la sœur d’Édouard Hannon. Par ailleurs, la première exposition temporaire, baptisée “Art(s) nouveau(x) belge(s)”, est prolongée jusqu’en 2025, annonce le musée.

