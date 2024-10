Le Musée de la BD fête ses 35 ans avec une exposition intitulée “Un siècle de BD belge”

Pour ses 35 ans, le Musée de la bande dessinée de Bruxelles propose, dès vendredi, de plonger dans la petite et la grande histoire de la bande dessinée “made in Belgium” en retraçant “Un siècle de BD belge”. Après une décennie de remue-méninges, le parcours s’installe de manière permanente à l’étage du Centre belge de la bande dessinée (CBBD) à Bruxelles.

Écarter d’une main le rideau de fils noirs frappé d’un écusson lumineux et plonger dans 500 mètres carrés d’espaces tortueux, entre ombre et lumière. C’est le voyage à la fois intimiste et dynamique auquel le musée invite les curieux dans sa nouvelle exposition permanente. S’y mêlent œuvres originales, module infernal, archives vidéos et autres objets dérivés. Guide du visiteur, un serpent de mer glisse des années 1920 à nos jours, sous le trait tantôt épais, tantôt épuré de la Bruxelloise Éléonore Scardoni.

Lumière tamisée. Les regards découvrent d’abord Hergé, Peyo ou Marc Sleen crayon en main. Portraits au plafond, la galerie des “30 illustres” saute ensuite d’une planche significative à l’autre pour rehausser l’innovation de chacun. Apparaît tout à coup un module géant qui relate la “guerre des magazines”, entre Tintin, Spirou ou l’agence Opera Mundi. Un détour par les films d’animation et l’apport de la publicité et le badaud tombe nez-à-nez avec la salle du “trésor belge”.

Dans la pénombre encore naissante, une planche originale du “Sceptre d’Ottokar” côtoie le coup de crayon contemporain de Léonie Bischoff. Ces pépites seront renouvelées tous les six mois. Avivé par la lumière naturelle des grandes baies vitrées, le parcours suit alors les évolutions d’un art qui a grandi avec son public et l’emporte dans des thématiques plus personnelles ou sociétales.

L’expérience se conclut dans de moelleux divans, bibliothèque à portée de main.

Belga