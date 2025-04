Des centaines de personnes mobilisées à Bruxelles pour un logement “digne et abordable”

Entre 500 (selon la police bruxelloise) et 1.000 personnes (selon les organisateurs) ont manifesté dimanche après-midi à Bruxelles pour revendiquer l’accès à un logement “digne et abordable” dans le cadre des journées européennes “Housing Actions Day”. Les organisateurs, dont le Rassemblement bruxellois pour le droit à l’habitat (RBDH), exhortent les responsables politiques à mettre en place un plan ambitieux pour éradiquer le sans-abrisme ou encore à augmenter considérablement le nombre de logements sociaux dans la capitale notamment.

L’accès à un logement digne, abordable et de qualité est “un droit fondamental inscrit dans la Constitution belge“, rappellent les organisateurs, parmi lesquels le Rassemblement Wallon pour le Droit à l’Habitat (RWDH), Inter-Environnement Bruxelles (iEB) ou encore la Fédération bruxelloise unie pour le logement (FéBUL). Selon eux, un logement n’est – à ce titre – pas une marchandise destinée à faire du profit, et ne devrait jamais l’être. Ils regrettent toutefois que le logement soit encore “largement considéré comme un placement judicieux, concentré dans les mains d’acteurs privés“.

“Aujourd’hui, en Belgique, des milliers de personnes dorment dans la rue tandis que d’autres achètent des logements pour placer leur argent et faire du profit“, pointe le RBDH. L’ASBL déplore le fait que des milliers de personnes n’arrivent pas à payer leurs loyers – toujours plus élevés sur le marché privé – et que plusieurs dizaines de milliers d’autres attendent un logement social.

Selon le Réseau wallon de lutte contre la pauvreté (RWLP), la détérioration du droit au logement en Wallonie et à Bruxelles est flagrante. “Garanties locatives impayables, dispositifs de prêts inaccessibles, discriminations à la location des personnes sans emploi ou des familles monoparentales, frilosité des propriétaires à entrer dans des dispositifs qui socialisent le logement” sont autant de freins qui empêchent de recourir au droit au logement. “Ces freins viennent s’ajouter au manque criant de logements abordables. Plus de 44.000 ménages sont en attente d’un logement public en Wallonie“, souligne le RWLP.

Cette alliance nationale d’associations et de collectifs actifs dans la santé, la lutte contre la pauvreté, le droit à la ville et le droit au logement, explique s’opposer fermement à accepter le non-logement et le mal-logement comme une fatalité. “L’injustice actuelle est bien le résultat de choix politiques et sociétaux”, affirme l’alliance d’associations.

Elles demandent aux autorités publiques l’accroissement “massif” du parc de logements sociaux, l’arrêt des expulsions sans relogement, la régulation des loyers, un plan ambitieux pour éradiquer le sans-abrisme, ou encore la régularisation des personnes sans-papiers.

Vendredi, le Parlement bruxellois adoptait par 45 oui et 16 non la proposition portée par le PS et soutenue par la gauche (PTB, Ecolo, Groen, Vooruit, Team Fouad Ahidar) visant à rendre contraignante la grille indicative des loyers. Objectif: intensifier la lutte contre les loyers abusifs. Parmi les partisans du dispositif, on juge que la mesure peut être favorable aux locataires dans le contexte de la crise du logement en Région bruxelloise, avec une augmentation moyenne des loyers de 20% au cours des deux dernières décennies et au moins 30.000 loyers jugés abusifs.

“Le secteur se réjouit de ce pas positif, qui va vers plus de régulation des loyers à Bruxelles“, explique le RBDH. L’association regrette cependant que les prix de la grille de référence restent “bien trop élevés” et que “la démarche périlleuse” pour les locataires reste à la charge de ces derniers.

■ Reportage de Simon Breem, Karim Fahim et Stéphanie Mira