Un nouveau commissariat de police est inauguré au Heysel

Celui-ci remplace le commissariat qui était situé sur l’avenue Houba De Strooper, à quelques centaines de mètres, devenu trop vétuste.

La zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles a inauguré samedi un nouveau commissariat avenue Impératrice Charlotte à Laeken, dans le quartier du Heysel, juste en face de la bouche de métro du même nom. L’inauguration de ce nouveau commissariat s’est déroulée samedi vers 12h00, en présence du bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close, et du chef de corps de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles, Michel Goovaerts. “Ce déménagement s’inscrit dans une politique de rénovation entreprise par notre zone, après les précédentes rénovations des commissariats de proximité à Haren et à Bruxelles dans le quartier européen”, a expliqué la zone de police locale. “Ce nouveau commissariat dispose d’un accueil des citoyens flambant neuf, qui répond à toutes les normes de sécurités requises. Il est de plus facilement accessible par les transports en commun”, a-t-elle poursuivi. Seize policiers sont affectés à ce commissariat. Ils disposeront de bureaux “plus agréables”, a souligné la zone.

■ Reportage de Jamila Saïdi M’Rabet, Anna Lawan et Paul Bourrières

Le commissariat sera ouvert les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 08h00 à 16h00 et les jeudis de 12h00 à 20h00. En dehors de ces horaires, les citoyens pourront toujours y être reçus, mais après avoir pris rendez-vous via le site internet de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles. “On est très content, tout d’abord parce que ça a été plus vite qu’on ne pensait”, s’est exprimé le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close. “Vous savez qu’on a un grand projet sur ce plateau du Heysel, qui est le projet Neo, et on vient de commencer le Parc des sports. Ce nouveau commissariat, c’est en fait un transfert de l’ancien commissariat de l’avenue Houba De Strooper, là où on va déménager le Stade Victor Boin. Il y aura de nouvelles infrastructures d’athlétisme pour le club Excelsior et une piste d’échauffement pour le Mémorial Van Damme”, a-t-il expliqué. “En tant que partisan de la police de proximité, je suis extrêmement fier de ce nouveau bâtiment. Il offre à la population un endroit agréable où entrer en contact avec la police”.

Le chef de corps de la zone de police Bruxelles-Capitale Ixelles, Michel Goovaerts, s’est aussi dit fier de cet aménagement, qui renforce la police de proximité. “Notre zone dispose de 13 commissariats de quartier et nous sommes passés de 130 à 160 inspecteurs de quartier”, a-t-il déclaré, satisfait. “Ce nouveau commissariat est bien plus conforme que l’ancien à ce que la population attend en termes d’accueil. Il est aussi plus conforme au bien-être au travail de notre personnel”, a-t-il précisé.

