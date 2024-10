Le MIMA va définitivement fermer ses portes début 2025

Le musée l’a fait savoir ce vendredi via un communiqué. Il aura attiré plus de 400.000 visiteurs durant ses 9 années d’ouverture.

“L’exposition “Multitude” d’Alexandre Farto alias Vhils, qui se termine le dimanche 5 janvier 2025, sera la dernière au MIMA”, indique le musée molenbeekois dans son communiqué.

Le MIMA (Millennium Iconoclast Museum of Art) fait savoir que sa fréquentation a diminué soudainement dans le courant de l’année 2024, avec une chute abrupte de plus de 50% de l’affluence, constatée dès la fermeture inopinée de la circulation automobile sur le quai du Hainaut en juillet. “Cette situation a mis en péril la viabilité économique de l’institution. Pour cette raison, et sachant que rien ne garantit un retour à l’état antérieur avant la fin des travaux sur les quais, prévus au plus tôt dans un an et demi, le MIMA a pris la décision de fermer le musée”, est-il précisé dans le communiqué.

Ouvert en 2016, le MIMA a présenté 17 expositions et attiré 400.000 visiteurs. L’exposition la plus fréquentée a été celle de Jean Jullien avec 44.850 visiteurs. L’année record en termes d’affluence a été 2019, avec les expositions “Dream Box” et “Obsessions” qui ont attiré 61.800 personnes.

Belga