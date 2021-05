Bruxelles : de la verdure et des cercles pour colorer l’Îlot Sacré et Saint-Géry

La Ville de Bruxelles présente de nouvelles installations destinées à habiller l’Îlot sacré et le quartier Saint-Géry, afin notamment soutenir la réouverture des terrasses dès le 8 mai prochain.

Au sein de l’Îlot Sacré, les rues récemment rénovées sont désormais drapées de plantes et autres végétaux surplombant les passants. Lierre, cages fleuries, eucalyptus et fougère ont été installés dans la rue des Bouchers, la petite rue des Bouchers, la petite rue des Dominicains et l’impasse de la Fidélité.

Dans le quartier des Halles Saint-Géry, une centaine de cercles en plexiglas multicolores ont été installés au-dessus des rues, permettant ainsi à la lumière de traverser ces cercles pour arborer un jeu de lumières multicolores au sol. Ces cercles ont été installés dans la rue Jules Van Praet, la rue du Pont de la Carpe, la rue Pletinckx, la rue Borgval, la rue de la Grande Île et la rue Saint-Géry.

“Cet habillage des quartiers commerçants va permettre de mettre en valeur ces quartiers emblématiques, et inviter les Bruxellois et les Belges à venir redécouvrir le Centre-Ville, ses terrasses et ses magasins”, se réjouit l’échevin des Affaires économiques de la Ville de Bruxelles, Fabian Maingain (DéFI).

Gr.I. – Photos : Ville de Bruxelles – Vidéo : images d’Élodie Fournot