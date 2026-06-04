Plus de 2 millions d’euros saisis depuis septembre dans la lutte contre le narcotrafic

Plus de deux millions d’euros d’argent sale ont été saisis par les autorités judiciaires belges depuis septembre 2025 et le lancement du Plan Grandes Villes, annonce jeudi le ministre de la sécurité et de l’Intérieur Bernard Quintin (MR). Quelque 4.500 arrestations judiciaires ont également été effectués.

Outre l’argent sale, les autorités ont aussi saisi environ 345 kg de drogues diverses, 315 armes et près de 430 véhicules liés au trafic de stupéfiants lors des opérations coups de poings menées depuis septembre dernier. Le nombre de procès-verbaux dressés pour des infractions liées aux stupéfiants dépasse les 5.000. Des transactions immédiates ont été conclues pour plusieurs centaines de ces dernières, pour un montant total d’amendes de plus de 80.000 euros.

Le ministre avait lancé l’année passe le Plan Grandes Villes dont l’objectif était de lutter contre la criminalité organisée à Bruxelles, Anvers, Gand, Mons, Charleroi, Namur et Liège, notamment via des actions coordonnées entre polices locales et fédérale. Au total, quelque 14.3000 policiers ont été mobilisés et ont contrôlé près de 30.000 personnes, plus de 25.000 véhicules et environ 500 commerces sur l’ensemble des opérations.

Depuis avril 2026, les militaires sont également déployés dans les gares et métros bruxellois, qui constituent des lieux sensibles pour le trafic.

“Ces résultats démontrent que les actions menées par nos polices fédérale et locale portent leurs fruits. Ils envoient un message clair: le temps de l’impunité est terminé. Le combat pour vaincre le narcotrafic sera long et difficile. Mais nous continuerons à le mener avec la même détermination dans les semaines, mois et années à venir. Nous ne lâcherons rien”, a commenté Bernard Quintin.

“Grâce à l’étroite collaboration entre la police fédérale, la police locale, les autorités administratives, les services d’inspection et nos autres partenaires en matière de sécurité, nous parvenons à assurer une présence visible dans les lieux où la criminalité et les nuisances portent atteinte au sentiment de sécurité des citoyens”, a ajouté le commissaire général de la Police fédérale, Eric Snoeck. “Chaque point noir contrôlé, chaque arme saisie et chaque activité criminelle démantelée contribuent à rendre nos villes plus sûres pour nos habitants.”

Ces résultats intègrent ceux des opérations effectuées dans le cadre du Plan Grandes Villes depuis son lancement en septembre 2025 et ceux des 12 zones de polices locales impliquées durant le premier trimestre 2026.

Belga