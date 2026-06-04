Logement à Bruxelles : Anders veut des plans d’épargne collectifs pour l’accès à la propriété des moins nantis

La députée bruxelloise Anders, Imane Belguenani, propose de lancer un projet-pilote de plans d’épargne collectifs comme nouvel instrument permettant l’accession à la propriété pour les Bruxellois plus vulnérables.

En cas d’adoption, il s’agirait d’une première pour un pouvoir public en Belgique, a-t-elle fait valoir, dans un communiqué.

La proposition s’inscrit dans le contexte de la crise du logement à Bruxelles, des interminables listes d’attente pour le logement social et de l’inaccessibilité croissante de l’achat d’un logement pour un nombre de plus en plus élevé de personnes.

De plus, ceux qui vident actuellement dans un logement social disposent rarement des moyens pour franchir l’étape suivante. Résultat: des logements qui restent occupés, des listes d’attente qui s’allongent, et des personnes qui n’accèdent jamais à la propriété alors qu’elles pourraient y parvenir, argumente la députée libérale.

Selon Imane Belguenani, une solution existe déjà, mais à petite échelle. L’asbl Ciré accompagne depuis plus de vingt ans des familles vulnérables à Bruxelles via des groupes d’épargne solidaire: un groupe de personnes épargne ensemble, constitue collectivement un apport et acquiert un logement progressivement. Plus de 180 familles ont déjà bénéficié de ce système.0

Imane Belguenani souhaite désormais faire entrer ce modèle dans une autre dimension. “La question n’est plus de savoir si c’est possible, mais pourquoi les pouvoirs publics ne s’en sont pas encore emparés”, a-t-elle souligné.

La députée propose dès lors de lancer un projet pilote dans le logement social: les locataires prêts à franchir l’étape suivante auraient ainsi la possibilité de devenir propriétaires grâce à des plans d’épargne collectifs, accélérant ainsi la rotation dans le logement social au profit de ceux qui en ont le plus besoin.

Anders souhaite ouvrir le débat à ce sujet, à l’occasion d’une audition avec le Ciré jeudi après-midi au sein de la commission du Logement du Parlement bruxellois.

Belga