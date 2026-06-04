Au cœur de la colère des profs, le décret-programme arrive jeudi en plénière du parlement

À l’origine du large mouvement de contestation des profs ces dernières semaines, le plan d’économies du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles doit entamer demain/jeudi la dernière phase de sa validation, avec son examen en plénière du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Programmée à partir de 14h00, cette séance promet d’être électrique après les très vives tensions survenues ces derniers jours sur le texte entre la majorité MR-Engagés et l’opposition PS-PTB-Ecolo et Lib.res.

Mercredi, fait assez inhabituel, ces quatre partis ont d’ailleurs réclamé d’une même voix la démission du président de l’assemblée, Benoît Dispa (Engagés), accusé d’avoir manqué à sa mission en ayant permis l’organisation de la plénière avant les délais réglementaires.

Si l’ambiance s’annonce chaude à l’intérieur des murs de l’assemblée, elle pourrait l’être tout autant à l’extérieur. Après l’annonce de l’organisation de cette plénière, les syndicats enseignants ont appelé l’ensemble des profs à faire grève ce jeudi.

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Comme lors des débats précédents en commission, plusieurs centaines d’entre eux devraient converger vers le parlement jeudi après-midi pour exprimer leur mécontentement face aux mesures annoncées.

Malgré la période d’examens dans le supérieur, plusieurs étudiants opposés à l’augmentation annoncée du minerval dès la rentrée prochaine ont également prévu de rallier le parlement ce jeudi.

L’examen, et surtout le vote sur le décret-programme ce jeudi en plénière, pourrait toutefois connaître quelques délais.

Formellement, les députés de l’opposition disposent en effet de la possibilité de déposer demain de nouveaux amendements, avec demande d’avis au Conseil d’État, ce qui pourrait alors décaler le vote final du décret-programme à la semaine prochaine.

Afin de réduire le déficit chronique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le gouvernement MR-Engagés a annoncé à l’automne dernier un large plan d’économies pluriannuel.

Un premier volet a été approuvé fin décembre. Un second, qui fait l’objet du présent décret-programme, doit impérativement être approuvé avant la rentrée scolaire.

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L’ensemble de ces mesures vise à réduire structurellement les dépenses de quelque 500 millions d’euros, sur un budget global de 15 milliards environ.

Ce train d’économies passe notamment par l’augmentation de 10% de la charge horaire des enseignants du secondaire supérieur sans compensation salariale, un régime de congés maladie moins généreux pour les professeurs statutaires, ou encore un resserrement du régime de fin de carrière.

Il programme aussi une réduction des moyens dévolus à la distribution de fournitures et de repas gratuits dans les écoles, ainsi que l’augmentation du minerval à 1.194 euros pour 58% des étudiants du supérieur.

À côté de ces restrictions, le décret-programme prévoit également quelques de nouvelles dépenses, comme l’augmentation de 5% du salaire des enseignants désormais formés en quatre ans, contre trois précédemment. Ou encore une réduction de deux heures de la charge hebdomadaire des nouveaux enseignants ainsi que ceux en fin de carrière.

Belga