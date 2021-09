Brussels Expo dans le rouge : 10 millions d’euros à trouver, 10 emplois menacés

Selon le quotidien L’Écho, l’épidémie de Covid-19 a durement touché les finances de l’exploitant des palais d’exposition du Heysel.

Brussels Expo est aujourd’hui dans “une situation financière dramatique”, rapporte un procès-verbal d’un conseil d’administration de Brussels Expo qui s’est tenu début septembre et que L’Écho partage ce mardi. Un nouveau CA s’est tenu ce mardi pour trouver des solutions à cette situation et assurer l’avenir de Brussels Expo, qui s’occupe de l’exploitation des différents palais d’exposition du plateau du Heysel, à Laeken.

Selon L’Écho, il manquerait 10 à 12 millions d’euros pour permettre à Brussels Expo de poursuivre ses activités en 2021 et 2022. L’ASBL qui dépend de la Ville de Bruxelles souhaiterait donc demander… à la Ville d’injecter les 10 millions d’euros nécessaires. “Nous demandons que cette recapitalisation soit opérée via la Région, et que celle-ci entre au CA”, propose plutôt David Weytsman (MR), dans l’opposition bruxelloise, sur le site du quotidien.

Un nouveau plan stratégique

L’ASBL souhaite également se séparer de 10 des 80 personnes employées. Ces personnes feraient toutefois l’objet de propositions de reconversion, dans l’administration communale par exemple. Enfin, Brussels Expo va lancer un nouveau plan stratégique pour redéfinir son modèle économique, notamment autour des expositions proposées dans les palais et leur ampleur.

“Notre volonté est de préserver un maximum l’outil et l’emploi, raison pour laquelle le CA a rejeté l’option d’un licenciement collectif. Nous travaillons aujourd’hui sur la stratégie et l’avenir de Brussels Expo”, commente pour sa part Wafaa Hammich, porte-parole de Brussels Expo et du cabinet du bourgmestre Philippe Close.

