480 kilos de déchets retirés dans une nouvelle opération “mise à zéro” sur le Boulevard Poincaré
Ce mardi, une nouvelle grande opération de propreté, appelé “mise à zéro” a eu lieu sur le Boulevard Poincaré, à l’initiative de l’échevin de la Propreté publique, Anas Ben Abdelmoumen (PS) et la secrétaire d’État à la Propreté publique, Audrey Henry (MR).
Les équipes du service Propreté de la Ville de Bruxelles et de Bruxelles-Propreté ont uni leurs efforts : la berme centrale a été entièrement nettoyée et tous les dépôts clandestins présents ont été enlevés. Bruxelles-Propreté enquête actuellement sur une trentaine de sacs-poubelles déposés en dehors des horaires autorisés, afin de sanctionner les contrevenants. Par ailleurs, des camionnettes circulant sur le boulevard ont été contrôlées par les douanes ; les personnes transportant des déchets devaient être en mesure de justifier leur identité et l’origine de ceux-ci. La police locale était également sur place afin de garantir la sécurité de l’opération. Une opération similaire avait déjà été menée le 8 mai. Depuis janvier, deux actions de type « mise à zéro » ont également eu lieu sur le Boulevard du Midi.
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