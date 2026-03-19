Une deuxième fusillade en moins de 24h à Anderlecht

Des coups de feu ont été tirés aux alentours de 17h30 rapportent nos confrères de La Capitale. Les faits se sont produits à hauteur de la station Bizet, à Anderlecht. Selon les premières informations, la victime aurait été touchée au niveau d’un bras ou au thorax. La personne blessée a été transportée à l’hôpital pour y recevoir des soins. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de la fusillade.

Il s’agit du deuxième incident impliquant des coups de feu à Anderlecht en moins de 24h. Mercredi soir, plusieurs coups de feu ont été tirés du côté de Veeweyde. “Il s’agit d’une bagarre entre bandes qui s’est terminée par un coup de révolver et un coup de couteau“, expliquait ce matin Fabrice Cumps, bourgmestre d’Anderlecht, à notre micro.