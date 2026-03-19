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Fabrice Cumps confirme une fusillade à Anderlecht ce mercredi soir

Plusieurs coups de feu ont été tirés du côté de Veeweyde ce mercredi soir.

La nuit a été agitée” : Fabrice Cumps a confirmé l’information d’une fusillade ce mercredi soir sur les antennes de BX1 ce jeudi matin. “Il s’agit d’une bagarre entre bandes qui s’est terminée par un coup de révolver et un coup de couteau“, a-t-il annoncé. “C’est la banalisation de la violence qui me choque de plus en plus.”

Un incident impliquant des coups de feu s’est produit mercredi soir à Anderlecht dans le quartier Veeweyde, a confirmé jeudi matin la zone de police Bruxelles-Midi (Anderlecht/Saint-Gilles/Forest), confirmant une information communiquée par le bourgmestre Fabrice Cumps (PS) sur BX1. “Aux environs de 23h00, nos équipes ont été appelées pour un incident de tir”, a précisé la police. “Cet incident de tir fait suite à une rixe entre quatre individus à hauteur de la chaussée de Mons à Anderlecht.

La bagarre opposait deux personnes à deux autres. Selon les éléments communiqués par les forces de l’ordre, un des groupes a ouvert le feu en direction de l’autre. Les deux personnes initialement visées auraient ensuite porté des coups de couteau à une personne tierce, qui ne faisait pas partie de la rixe initiale. La cinquième personne a été blessée mais ses jours ne sont pas en danger, a précisé la police.

 

 

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