Un rail de tram se soulève à Anderlecht
Un rail de tram s’est soulevé ce vendredi sur la rue Wayez, à Anderlecht. Une partie de la chaussée a été déformée et une voiture a été endommagée. Aucune impact n’est à signaler sur la circulation des trams, nous précise la STIB, ce tronçon n’étant pas en usage actuellement suite à des travaux chaussée de Mons. Les autres usagers de la route sont par contre appelés à la prudence ou éviter le secteur. Les équipes de la STIB sont sur place.
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