Un nouveau plan de stationnement entrera en vigueur à Anderlecht

Les tarifs seront plus cher et la carte de stationnement ne sera plus gratuite.

Dès le 1er février 2022, un nouveau règlement de stationnement entrera en vigeur à Anderlecht, relèvent nos confrères de la DH. Il été avalisé jeudi lors du conseil communal et fait déjà grincer des dents, de par une augmentation générale des tarifs.

Les zones rouges limitées à deux heures de stationnement passent de 3 euros à 5 euros pour les deux heures. Augmentation également pour les zones vertes, mais fin de la limitation de temps à 4h30. La formule à 1 euro l’heure est remplacée par un système évolutif : 50 cents pour les deux premières demi-heures, 2 euros pour la deuxième heure, et 1,5 euro pour chaque heure supplémentaire. La zone bleue sera limitée à 2h. Il existera également une zone grise.

Précision importante : Dans toutes les zones, le premier quart est gratuit.

La carte riverain devient par ailleurs payante : 15 euros par an, et la deuxième coutera 110 euros par an.

Rédaction