Un blessé au couteau au Samusocial d’Anderlecht après une dispute entre deux résidents
Un homme a été légèrement blessé à l’arme blanche dimanche matin au Samusocial d’Anderlecht, situé boulevard Poincaré, a rapporté la zone de police Bruxelles-Midi (Anderlecht/Saint-Gilles/Forest). La blessure est survenue à l’issue d’une dispute avec un autre résident.
“Vers 11h20, on a été appelé pour un incident sur place” (au samusocial, NDLR), a indiqué la police. “Il y avait une dispute entre deux résidents du centre.” La victime est un homme d’une vingtaine d’années, précise la police. Il présentait des blessures aux bras et aux jambes. L’enquête est en cours et l’auteur des faits n’était plus sur place lors de l’arrivée de la police. Ce dernier n’a, à ce stade, pas été appréhendé.
Belga