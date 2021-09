RSCA : Marc Coucke envisage de se constituer partie civile

Sur Twitter, l’actionnaire principal du Sporting Club d’Anderlecht annonce que lui et/ou le RSCA se constitueront partie civile, alors que l’ancienne direction des Mauves a été inculpée pour son rôle dans la vente du club.

Ce matin, on apprenait que l’ancienne direction du Sporting d’Anderlecht était inculpée pour faux et usage de faux, escroquerie et blanchiment. Marc Coucke a réagi à cette situation via son compte Twitter. Dans un premier tweet, il remercie le tribunal pour son enquête et annonce envisager se constituer partie civile ; “Je remercie le tribunal pour leur enquête approfondie sur cette affaire. Il va de soi qu’on envisage actuellement si moi-même et/ou RSCA nous constituerons partie civile afin d’avoir accès au dossier et d’obtenir une quelconque indemnisation. 1/2“.

Dans un second tweet, il explique être heureux et triste à la fois ; “2/2 Heureux et triste à la fois de voir ce dossier, en tant qu’actionnaire principal de soutien, et ensemble avec la direction du club et le staff sportif, je ferai tout mon possible pour que les nombreux supporters puissent vivre un futur digne et magnifique pour le RSCA“.

Coucke aurait déboursé 5 millions de plus pour acquérir Anderlecht

Roger Vanden Stock, Herman Van Holsbeeck et Jo Van Biesbroeck sont poursuivis pour des irrégularités présumées lorsqu’ils ont vendu le club de football en 2017 à Marc Coucke.

Selon les montants qui circulent, l’homme d’affaires flamand aurait déboursé 5 millions d’euros de trop pour acquérir le club, écrivait De Tijd. La juge d’instruction bruxelloise Laurence Heusghem a clôturé son enquête et le dossier passera bientôt devant la chambre du conseil de Bruxelles. Elle devra décider si elle renvoie les trois hommes, ainsi que l’agent de joueurs Christophe Henrotay, vers le tribunal correctionnel.

Y. Mo. avec Belga