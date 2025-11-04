Nouveaux coups de feu à Anderlecht, près de 20 douilles d’armes de guerre retrouvées

Les faits ont eu lieu place Lemmens.

De nouveaux coups de feu ont retenti dans la nuit de lundi à mardi à Anderlecht, avons-nous appris. Les faits ont eu lieu sur la place Lemmens, à la jonction avec la rue de la Bougie. 18 douilles d’AK47 ont été retrouvées sur place.

Des impacts de balles ont été constatés sur une façade de maison ainsi que sur des véhicules. Les tirs n’ont pas fait de victimes.

La place Lemmens fait l’objet de tensions depuis de longues années, sur fond de trafic de drogues. Récemment, parking.brussels à d’ailleurs indiqué que ses équipes n’y contrôlaient plus le parking, faute de sécurité suffisante. Une équipe de BX1 en tournage sur place y a également été prise pour cible par des jets de bouteilles.

Rédaction