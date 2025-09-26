Cinq personnes hospitalisées après un incendie dans une tour d’Anderlecht

Cinq personnes ont été hospitalisées jeudi soir à la suite d’un incendie survenu dans un immeuble à appartements du parc Peterbos, à Anderlecht, indiquent vendredi les pompiers de Bruxelles.

La centrale d’urgence 112 a reçu plusieurs appels vers 21h35 pour un feu déclaré au premier étage d’une tour résidentielle. La colonne “immeuble élevé” des pompiers de Bruxelles a immédiatement été dépêchée sur place. À l’arrivée des premières équipes du poste avancé d’Anderlecht, aucune flamme n’était visible, mais une épaisse fumée remplissait l’appartement concerné ainsi que les couloirs. Le logement était totalement ravagé et portait des traces évidentes d’incendie sur la façade.

Selon Walter Derieuw, porte-parole des pompiers bruxellois, le foyer semblait déjà éteint depuis un certain temps. “La manière dont le feu a été maîtrisé reste inconnue. Nous avons trouvé le dévidoir d’incendie du couloir déroulé jusque dans l’appartement, plusieurs extincteurs vides et quelques foyers résiduels”, a-t-il précisé. Le logement était occupé illégalement.

Cinq personnes ont été transportées vers différents hôpitaux pour intoxication par la fumée. Parmi elles, un jeune a affirmé avoir lui-même éteint l’incendie. Aucun sauvetage ni évacuation n’a donc été nécessaire de la part des services de secours. Après ventilation des fumées et contrôle du taux de monoxyde de carbone, l’immeuble a été déclaré sûr et libéré vers 23h15.

Une enquête doit déterminer l’origine du sinistre et les circonstances exactes de l’intervention. Mais, selon nos sources, une perquisition devrait être menée dans l’immeuble aujourd’hui. L’objectif est de savoir si un lien peut être établi entre l’incendie et le réseau de trafic de drogues qui agit au Peterbos.

Rédaction