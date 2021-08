Victor Wegnez, champion olympique de hockey sur gazon : “C’est l’aboutissement d’une vie de gagner les J.O.”

Le Bruxellois Victor Wegnez était l’invité de l’émission Sport, ce lundi sur BX1.

Les Red Lions, membres de l’équipe masculine belge de hockey sur gazon, sont devenus pour la première fois de leur histoire champions olympiques, lors des Jeux de Tokyo. Et les internationaux belges ont pu célébrer ce titre avec ferveur dans les rues de Bruxelles, ce samedi.

Quelques jours après cette incroyable aventure olympique, le hockeyeur bruxellois Victor Wegnez, l’un des artisans de ce titre, s’est confié à Christophe Durant dans l’émission Sport. “Je peux mourir tranquille, on a désormais tout gagné“, commente le joueur, également champion d’Europe et champion du monde avec les Red Lions. “Mais là, c’est vrai que je me sens un peu vidé. J’ai tout donné pour aller aux Jeux et les gagner. Maintenant, c’est un petit poids qui s’en va de mon corps. Ce serait bien ensuite de continuer à dominer le hockey mondial et à ramener d’autres médailles pour la Belgique“.

Le joueur du Racing va désormais prendre des vacances bien méritées avant de retrouver ses équipiers en club fin août, pour le début du championnat prévu à la rentrée.

► Suivez toute l’actualité sportive bruxelloise sur notre page spéciale, ainsi que sur notre page Facebook.