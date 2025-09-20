Passer la navigation
Rugby : les Ladies de Boitsfort remportent leur premier match de la saison

Boitsfort s’est rassurée à La Foresterie.

Après un match nul inaugural à Soignies, les Ladies se sont imposées, samedi, face à Frameries (19-0).

Les Ladies sont parvenues à faire sauter le verrou des visiteuses à trois reprises. Notamment grâce à la classe de Caitlynn Cool.

Battu en finale, l’an passé, la seule défaite de l’année, Boitsfort veut revenir plus fort.

■ Reportage de Jacques Besnard et Gauthier Flahaux.

20 septembre 2025 - 23h08
Modifié le 20 septembre 2025 - 23h08
 

