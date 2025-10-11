Passer la navigation
Rugby : les Ladies de Boisfort remportent le derby (20-13)

Le Kituro était invaincu après trois rencontres.

Le derby bruxellois est pour Boitsfort. Les Ladies se sont imposées (20-13) à domicile. Mais ça a été loin d’être facile.

Le Kituro qui a fait tomber Gand lors de la première journée, concède sa première défaite mais garde la tête haute.

■ Reportage de Jacques Besnard et Romuald Thomas.

 

11 octobre 2025 - 21h17
Modifié le 11 octobre 2025 - 21h17
 

